"سيدات أعمال عجمان" يوقع 3 اتفاقيات تعاون في إكسبو 2020 دبي.

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان ثلاث اتفاقيات تعاون لتنويع الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة داخل وخارج الدولة بهدف توفير خدمات نوعية متخصصة لدعم وتمكين سيدات ورائدات الأعمال وعضوات المجلس والحاصلات على رخصة بدايات وذلك خلال مشاركته في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أهمية خطة الشراكات المعتمدة لدى المجلس والداعمة لمشاريع سيدات الأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المجلس، موضحة أن الاتفاقيات ومذكرات التعاون المبرمة بين المجلس وشركائه تهدف إلى تكامل الأدوار وتمكين سيدات ورائدات الأعمال من نمو أعمالهن وتطور مشاريعهن وتوفير باقات خدمية ذات قيمة مضافة موجهة لصاحبات المشاريع.

وأشارت إلى أن مشاريع سيدات الأعمال تحظى برعاية مباشرة من القيادة الرشيدة، الأمر الذي انعكس على جهود المؤسسات المعنية وتوفير خدمات داعمة من تدريب وتسويق وإدارة واستشارات ومعارض وفعاليات متخصصة.

وقد وقع المجلس اتفاقية تعاون مع برنامج المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات.

ووقع الإتفاقية في إكسبو 2020 دبي.. الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة المجلس ومحمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات ومدير برنامج المرأة في التجارة الدولية الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

تهدف الاتفاقية إلى تمكين رائدات الأعمال لتطوير أعمالهن والانتقال بها للأسواق الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك في المشاريع والمبادرات ذات الصلة بصاحبات المشاريع، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل والمعارض الخارجية والبحث والتعاون في وضع الخطط الترويجية واستثمار قنوات التواصل الاجتماعي للإعلان عن برامج الطرفين والاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها كل من الطرفين.

كما وقع المجلس اتفاقية تعاون مع مؤسسة رواد للإستشارات والدراسات الإدارية، ووقعها من جانب المؤسسة سالم حسن الغافري رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهدف إلى تعزيز أُطر التعاون والشراكة في مجالات تقديم الخدمات الموجهة لصاحبات المشاريع وبما يوفر قناة مستدامة لتقديم الإستشارات باعتبارها من أهم الخدمات التي يحرص مجلس سيدات أعمال عجمان على توفيرها لعضواته، إلى جانب التعاون في تنفيذ عدد من ورش العمل والدورات المتخصصة.

كما وقع اتفاقية تعاون مع مركز زري العالمي للاستشارات في مملكة البحرين، ووقعها عن المركز زهراء باقر رئيس مجلس إدارة المركز.. ونصت على تبادل الخبرات حسب التخصصات والتعاون في تنفيذ فعاليات مشتركة تخدم رؤية وأهداف الطرفين، وتعزيز التعاون لتنفيذ ورش تدريبية متخصصة تستهدف صاحبات المشاريع وتقديم الدراسات والاستشارات المعنية بأنشطة سيدات الأعمال، لا سيما وأن نجاح المشاريع وجودة المنتجات يعتمد بشكل أساسي على الدراسات الناجحة من جهات الخبرة والتخصص.