نحن قتلة.. أحمد العوضي مطلوب على جوجل بسبب "الجيم"

تصدر الفنان أحمد العوضي تريندات محرك بحث جوجل اليوم الإثنين الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ في مصر، حيث ظهر العوضي في فيديو له عبر انستجرام وهو يمارس التمارين بصالة “الجيم".

ونستعرض معكم في السطور التالية تفاصيل ظهور العوضي في الجيم، كذلك الرسالة الذي وجها للفنان الكبير الراحل نور الشريف.

أحمد العوضي: نحن قتلة

يشارك الفنان أحمد العوضى على متابعيه وجمهوره تفاصيل روتين يومه، حتى أوقاته التى يقضيها فى صالة الجيم.

حيث نشر أحمد العوضى فيديو جديد له فى أحد صالات الجيم، وهو يمارس رياضة الملاكمة، عبر حسابه الرسمى فيسبوك، وعلق:"نحن قتلة".

رسالة العوضي النور الشريف

كما حرص العوضي على توجيه رسالة للفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث نشر صورة له وكتب "رحمة الله عليك يا استاذي ومعلمي، تعلمت منك الكثير والكثير".

وقال العوضي: "كنت اول من آمن بي واكتشفني وعلمتني ان الحياة اجتهاد واصرار وتعب ولا نجاح دون تعب، تعلمت منك ان الثقافة مفتاح النجاح وان الفشل بداية نجاح، كنت وما زلت وستظل مثلي الأعلى، بحبك يا نور الفن وستظل حبيبي دائما، ربنا يرحمك ويغفر لك استاذي العظيم".

يأتي هذا بعد أيام من احتفال العوضي، بعيد ميلاده، حيث نشر فيديو لشاب من ذوي الهمم، يدعى حسام الكينج، هنأه فيه بعيد ميلاده قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أحمد.. سنة جديدة وحلوة عليك يا رب.. على الله حكايتك".

ثم رد العوضى، على الشاب حسام، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "أحلى حاجة جاتلى النهاردة.. وأنت طيب يا حبيبى وعلى الله حكايتك يا ملك".