الاتحاد للطيران ومطارات مقاطعة هينان تتعاونان في مجال الشحن

أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتية، ومجموعة مطارات مقاطعة هينان، الشركة الأم لمطار تشنغتشو الدولي، والذي يُعد مركز طيران محلي مهم وبوابةً إلى المنطقة الوسطى في الصين، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس شراكة استراتيجية لتعزيز علاقات الطيران بين الإمارات والصين.

جاء توقيع المذكرة رقميًا خلال فعالية أسبوع تشنغتشو الافتراضية، والتي انطلقت في الجناح الصيني في إكسبو 2020 دبي اليوم.

وتشمل مذكرة التفاهم خططًا تتيح لمجموعة الاتحاد للطيران إدارة خدمات شحن دورية بين مطار أبوظبي الدولي ومطار تشنغتشو الدولي لإنشاء طريق الحرير الجوي بين مقاطعة هينان وإمارة أبوظبي. وتوسع المذكرة نطاق التعاون بين الطرفين ليشمل تحويل مطار تشنغتشو الدولي إلى مركز شحن جوي في المنطقة، وتنويع قنوات بيع المنتجات وتوزيع البضائع في المطار.

وقال مارتن درو نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن في الاتحاد للطيران: "نحن متحمسون لتوسيع أعمالنا في قطاع الشحن وصولًا إلى الصين، وإنشاء طريق الحرير الجوي بين أبوظبي ومناطق وسط الصين بالتعاون مع مجموعة مطارات مقاطعة هينان، مما يدعم تنوع قنوات بيع المنتجات وتوزيع البضائع بشكل كبير في هذه المنطقة، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين، ويتيح المجال لمزيد من التعاون مع بقية دول المنطقة".

وأضاف: "قامت الاتحاد للطيران، بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدور رئيسي في نقل اللقاحات والإمدادات الطبية داخل الإمارات وخارجها، اعتمادًا على حلولها الطبية اللوجستية المتطورة، حيث سيّرت الاتحاد للشحن منذ بداية الجائحة العالمية 1،042 رحلةً جوية من شنغهاي وبكين، بحمولة أكثر من 65 ألف طن على متن طائرات الشحن والركاب الخاصة بها من طراز بوينج 777، حيث تم تخصيص نصف هذه الرحلات لنقل إمدادات طبية لدعم الإجراءات العالمية في مواجهة كوفيد-19، وتزويد الفرق الطبية في الخطوط الأمامية بالمعدات الضرورية".

وقدمت الاتحاد للشحن أداءً متميزًا في العام الماضي، مدفوعةً بالطلب الكبير على الإمدادات الطبية، حيث أعادت تشغيل رحلاتها إلى 90% من وجهاتها مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، بينما زادت قدرتها الاستيعابية بنسبة 20%.

وبدوره اشاد كانغ شينغ تشن، رئيس مجلس إدارة مجموعة مطارات مقاطعة هينان بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد للطيران، شركة الطيران الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تتمتع بشبكة واسعة تغطي آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، لاستكشاف العديد من الفرص في إطار مبادرة طريق الحرير الجوي المستوحاة من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين مستعرضا انشطة وخدمات المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو.