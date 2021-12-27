أسهم أوروبا فوق أعلى مستوياتها في شهر بدعم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية



ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام الجلسة وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع صعود سهم شركة روش بعد حصول أحد منتجاتها المتعلقة بكوفيد-19 على موافقة من الجهات التنظيمية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، وقاد المكاسب أسهم شركات التكنولوجيا وقطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء.

والمؤشر الفرعي للتكنولوجيا في طريقه ليكون الأفضل أداء بين القطاعات الأوروبية في عام 2021، ومن المنتظر أن يكسب نحو 33 بالمئة. وتأتي بعد ذلك أسهم قطاع البنوك.

وبعد هبوطه أربعة بالمئة في عام 2020، فإن المؤشر ستوكس 600 في سبيله لتحقيق قفزة 21.7 بالمئة هذا العام بعد أن أدت نتائج مشجعة لدراسات حول المتحور أوميكرون إلى تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي.

وزاد سهم شركة روش 0.9 بالمئة بعد أن وافقت هيئة تراخيص الأدوية السويسرية (سويس ميديك) على رونابريف، وهو علاج بالأجسام المضادة تم تطويره بالاشتراك مع شركة ريجينيرون لعلاج مرضى كوفيد-19.