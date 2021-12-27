أسهم أوروبا فوق أعلى مستوياتها في شهر بدعم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام الجلسة وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، مع صعود سهم شركة روش بعد حصول أحد منتجاتها المتعلقة بكوفيد-19 على موافقة من الجهات التنظيمية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، وقاد المكاسب أسهم شركات التكنولوجيا وقطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء.

والمؤشر الفرعي للتكنولوجيا في طريقه ليكون الأفضل أداء بين القطاعات الأوروبية في عام 2021، ومن المنتظر أن يكسب نحو 33 بالمئة. وتأتي بعد ذلك أسهم قطاع البنوك.

وبعد هبوطه أربعة بالمئة في عام 2020، فإن المؤشر ستوكس 600 في سبيله لتحقيق قفزة 21.7 بالمئة هذا العام بعد أن أدت نتائج مشجعة لدراسات حول المتحور أوميكرون إلى تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي.

وزاد سهم شركة روش 0.9 بالمئة بعد أن وافقت هيئة تراخيص الأدوية السويسرية (سويس ميديك) على رونابريف، وهو علاج بالأجسام المضادة تم تطويره بالاشتراك مع شركة ريجينيرون لعلاج مرضى كوفيد-19.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

تحديد موعد مشاركة توريس مع برشلونة

بعد توريس.. برشلونة يتحرك لضم ثاني صفقاته الشتوية

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في يناير

استبعاد ليون وباريس من كأس فرنسا

موسيماني يفاجئ كهربا بهذا القرار

أحمد مرتضى مندوبًا عن الزمالك في قرعة دوري أبطال إفريقيا غدًا

موعد انضمام صلاح والنني لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

ads