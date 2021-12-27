اليابان تبيع 600 ألف برميل نفط من احتياطياتها بمزاد في فبراير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة الصناعة اليابانية الاثنين إنها ستنظم مزادا يوم التاسع من فبراير، لبيع نحو مئة ألف كيلولتر أي 628980 برميل من النفط الخام من احتياطياتها الوطنية في إطار عملية منسقة للسحب من الاحتياطات تقودها الولايات المتحدة لتهدئة الأسعار.

وقالت الوزارة في بيان إن الخام سيأتي من مستودع شيبوشي في جنوب غرب البلاد وسيتاح لمن يفوز بالمزاد في 20 مارس أو بعد ذلك.
             
وكانت الحكومة اليابانية قالت الشهر الماضي إنها ستسحب "بضع مئات آلاف من الكيلولترات" من النفط استجابة لطلب من الولايات المتحدة وسيتم البيع في إطار تغيير في تشكيلة أنواع النفط في المخزون الوطني.
             
وانخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من خمسة دولارات بسبب المخاوف من تراجع الطلب على الوقود انتشار المتحور في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس كورونا وانتشار المتحور أوميكرون.

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