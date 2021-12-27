الذهب يسجل أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع



صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع اليوم الاثنين، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1839 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر كانون الأول عند 1813.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت الفضة عند 22.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.7% إلى 967.43 دولار.

وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1950.24 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني.