رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا يكشف تفاصيل الدواء الجديد لـ كوورنا

علق شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا، على إعلان هيئة الشراء الموحد توقيع اتفاق مع أسترازنيكا لتوريد علاج جديد لفيروس كورونا، لوزارة الصحة المصرية.

وقال "وجيه، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، إن هذا الدواء الجديد يساعد من يتناول أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا ، معقبًا: " الدواء الجديد بديل للقاح، للفئات التي تحصل على أدوية مثبطة للمناعة مثل من يحصلون على علاج كيماوي أو من يزرعون أعضاء"

ولفت إلى أن العقار الجديد حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ، وقدمنا في مصر للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، ولن يتوافر في الصيدليات، معقبًا: "من حصل على التطعيم من الممكن ان ينتظر أسبوعين، ويحصل على العقار الجديد"

ونوه بأن الجرعة الثالثة من لقاح أسترازينكا انتجت أجسام مضادة 6 أضعاف ونجحت في مقاومة متحور "أوميكرون".