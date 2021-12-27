الإسماعيلي يعلن عن صفقة سوبر من الدوري البوليفي

كشف نادي الإسماعيلي عن تعاقده مع البوليفي كارميلو ألجاراناز، مهاجم فريق كلوب أولويس ريدي وصيف الدورى البوليفي بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، ليصبح أولى صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تفاصيل صفقة الإسماعيلي

وأصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا أن اللجنة الفنية تابعت لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح، مضيفا أنه شارك منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

وحضر اللاعب صاحب الـ25 عاما إلى مقر النادي اليوم الإثنين ووقع على عقود الانضمام للإسماعيلي وسط حضور يحيى الكومي رئيس الدراويش وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

يأتي هذا في ظل وضع صعب يعيشه الإسماعيلي خلال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير بعد فشله في تحقيق أي فوز بعد مرور سبع جولات، ليحصد نقطتين من تعادلين مقابل الخسارة في خمس مباريات.

وجاء بيان إعلان الإسماعيلي عن صفقته البوليفية كالتالي:فى إطار سعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، لتدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق ومن أجل خروج الفريق من سلسلة النتائج السلبية وعودته إلى مكانته الطبيعية وإسعاد الجماهير المساندة والعاشقة للكيان.

كارميلو ألجاراناز

كما نجح مسئولو الدراويش فى إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع كارميلو ألجاراناز ثانى وصيف الدورى البوليفى لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم بناءا على طلب من الأرجنتيني خوان براون المدير الفنى للفريق الأول.

وأضافت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت للغاية بإنضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن في 60 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وصنع أكثر من 20 هدفا.

وحضر اللاعب مقر النادى اليوم ووقع على عقود الإنضمام لصفوف الفريق بعد اتمام كافة الإجراءات التعاقدية وسط حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة.

واجتاز وصيف الدوري البوليفي مرتين الكشف الطبى والذي أجرى صباح اليوم وأثبت سلامته من أية إصابات.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولي النادى.