عاجل.. بايدن يوجه رسالة لشعبه بسبب أوميكرون

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشعب الأمريكي إلى الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وعدم التعامل بعجرفة مع هذه الأزمة.

وقال “بايدن”، في رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا أعرف بشرا قلقون من أوميكرون ومتعجبون كيف يبقون في أمان. الإجابة بسيطة، احصل على جرعتك المعززة، وكن ملقحا، وارتدِ الكمامة”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر بلدان العالم تسجيلًا لإصابات فيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي عدد المصابين إلى 53.5 مليون شخص، ووصل عدد الوفيات إلى 838.7 ألف شخص.

وتعهد "بايدن" في برنامجه الانتخابي بالقضاء على أزمة كورونا وتوزيع اللقاح بالمجان وتوفيره لكل المواطنين الأمريكيين، إلا أن الأزمة لم تنته في عهده حتى الآن، خاصة بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون".