تعرف على أبرز 7 إجراءات في امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

يستعد طلاب الجامعات لاداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر إنطلاقها في شهر يناير المقبل، ويبحثون عن الجراءات التي يمكنهم اتباعها قبل بدء الامتحانات بالجامعات.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية للطلاب الكرام، أبرز 7 إجراءات لطلاب الفصل الدراسي الول بالجامعات، لمواجهة فيروس كورونا، واتباعها أثناء خوض الامتحانات.

حصول الطلاب على لقاح كورونا

1 - يكون الإجراء الأول من المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.

تحليل PCR

2 - قبل أداء اختبارت لفصل الدراسي الأول، يجب على كل طالب أن يتقدم بتحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

ارتداء الكمامات الطبية

3 - وعلى كل طالب ارتداء الكمامات الطبية طوال التواجد داخل الحرم الجامعي للحفاظ على سلامته وسلامة الأخرين.

توزيع الطلاب على فترات

4 - من المقرر توزيع الطلاب على فترات لمنع الزحام والتقليل من انتشار فيروس كورونا.

مراعاة التباعد الاجتماعي

5 - مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة داخل قاعات الامتحانات للسلامة العامة.

تعقيم قاعات الامتحانات

6 - تعقيم قاعات الامتحانات بين فترات الاختبارات.

منع تجمعات الطلاب

7 - منع تجمعات الطلاب بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة للامتحانات، المقررة في يناير المقبل.