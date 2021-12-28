وفاة المصارع الشهير "أندرتيكر" بعد رفضه تلقي لقاحات كورونا (التفاصيل الكاملة)

توفي بطل “الكيك بوكسينج” المصارع الشهير فريدريك سينيسترا الشهير باسم “أندرتيكر”، بعد رفضه تلقي لقاحات كورونا، عن عمر ناهز الـ41 عام، متأثر بإصابته بفيروس كورونا.

أندرتيكر ينكر إصابته بالفيروس

وأنكر “أندرتيكر” إصابته بالفيروس، وأطلق عليه “الفيروس الصغير"، وقرر الخروج من المستشفى على أمل أن يعالج نفسه من الفيروس بالأكسجين في المنزل، كما رفض تلقي لقاحات كورونا.

أندرتيكر يقرر علاج نفسه في المنزل

والقصة بدأت هنا، خرج “أندرتيكر” من المستشفى على أمل أن يعالج نفسه من فيرو كورونا، ومكث في منزله في منطقة “سيني” في بلده بلجيكا، لأسابيع.

وقرر “أندرتيكر” علاج نفسه بنفسه، وإخبار محبيه بذلك، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أندرتيكر يلجأ للمساعدة الطبية

وتم نقل “أندرتيكر” أكثر من مرة للمستشفى بدية من نوفمبر الماضي، ولكنه لم يقم بهذا بمفرده بل بعدما أجبره مدربه على القيام بذلك واللجوء للمساعدة الطبية.

أندرتيكر يخبر متابعيه بما يحدث

وبدأ يتابع مع المتابعين عبر صفحته على الفيسبوك ويخبرهم بما يفعله ووضعه والتحسن، حتى 13 ديسمبر، ورد على تعليقات قائلا “أشكركم على دعمكم جميعا، أنا في المنزل أتعافى، سأعود أقوى ألف مرة”.

زوجة أندرتيكر تعلن خبر وفاته

وتفاجئ الجميع لخبر وفاة “أندرتيكر” بطل المصارعة الشهير، من خلال منشور قمته بكتابته زوجته تعلن وفاته قائلة: “من أعماق قلبي أشكركم جميعًا على دعمكم وكل تحياتكم الرائعة لزوجي، كان زوجي رجلًا كريمًا ذا قلب كبير، وأراد مساعدة الآخرين مهما حدث”.