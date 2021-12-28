ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، تخلا مستهل عاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2070 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14100 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4674 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2178 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3221 نقطة.
 

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