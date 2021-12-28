3.8 % نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية بأبوظبي خلال الربع الثاني 2021



ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ ليصل إجمالي قيمته إلى 98.84 مليار درهم، مقارنة بـ 95.23 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لمركز إحصاء أبوظبي، كانت الأنشطة العقارية أكثر الأنشطة إسهامًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ أسهمت بنحو 31% من إجمالي الاستثمار بقيمة إجمالية 30.31 مليار درهم.

وتصدرت النمسا قائمة الدول الأكثر استثمارًا في أبوظبي؛ حيث ساهمت بنسبة 13% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي، بقيمة 12.88 مليار درهم، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت نحو 10% بقيمة 9.54 مليار درهم.

وأظهرت التقديرات الأولية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي ارتفع إلى 104.48 مليار درهم عام 2020، بنمو 2.3% أو ما يعادل 2.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 102.159 مليار 2019.

وأوضح مركز إحصاء أبوظبي، أن الأنشطة العقارية كانت أكبر الأنشطة إسهامًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي العام الماضي.