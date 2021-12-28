أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها فى شهر

ارتفعت أسعار النفط اليوم واقتربت من أعلى مستوى لها فى شهر، الذى بلغته فى الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأن المتحور "أوميكرون" لن يكون له سوى أثر محدود على الطلب العالمى.

وصعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينتش، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

كذلك ارتفع المزيج العالمي "برنت" بنسبة 0.1 في المئة إلى 78.67 دولار للبرميل. وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أمس الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

غير أن شركات طيران أمريكية ألغت أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد الماضي بسبب كوفيد-19، الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض مجموعة "أوبك+" لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع مجموعة "أوبك+" المقبل في الرابع من يناير 2022 لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير 2022.

وتمسكت مجموعة أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير 2022 على الرغم من انتشار أوميكرون.