6.1 مليار درهم فائض ميزانية الجهات الاتحادية بالإمارات



كشفت وزارة المالية في دولة الإمارات عن تحقيق الميزانية العامة للاتحاد فائضًا بنحو 6.1 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 42.31 مليار درهم، مقابل مصروفات بنحو 36.21 مليار درهم.

وبحسب بيانات الوزارة المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2021 شهد الفائض المحقق في نهاية سبتمبر الماضي زيادة بمعدل 80% مقارنة بفائض بنحو 3.39 مليار درهم في سبتمبر 2020.

ووصلت نسبة تنفيذ الإيرادات مع نهاية سبتمبر الماضي إلى 101% من إجمالي الإيرادات المقدر في ميزانية عام 2021 والبالغ 42.01 مليار درهم، بينما بلغت نسبة تنفيذ المصروفات نحو 80% من إجمالي المصروفات المقدرة في الميزانية والبالغ 45.3 مليار درهم؛ وفقًا لصحيفة البيان.

وشملت الإيرادات المحققة 26.86 مليار درهم إيرادات اتحادية أخرى، و7.15 مليار ضرائب، و7.96 مليار درهم مساهمات.

وتضمنت المصروفات نحو 16.37 مليار درهم تعويضات الموظفين و10.05 مليار مستلزمات سلعية وخدمية و3.4 مليار منافع اجتماعية و2.63 مليار أصول لها اعتمادات مالية و606.7 مليون مصاريف أخرى.

واستحوذت الخدمات العمومية العام على النصيب الأكبر من قطاعات الصرف وفق تصنيف وظائف الحكومة، بنسبة 51% أو ما يعادل 18.2 مليار درهم، ثم النظام العام وشؤون السلامة العامة بنسبة 19% أو ما يوازي 6.69 مليار درهم والحماية الاجتماعية 7% أو 2.43 مليار درهم والشؤون الاقتصادية 625.3 مليون درهم.

ونشرت وحدة إيكونومست إنتيليجانس، التابعة للمجلة، مطلع يوليو 2021 تقريرًا عن ميزانية الإمارات في 2020، من واقع بيانات نشرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ووزارة الاقتصاد.

وأفادت المجدلة بأن الميزانية المُجَمّعَة في 2020، سجلت عجزًا طفيفًا؛ لم تتجاوز نسبته إلى ناتجها المحلي الإجمالي في العام نفسه 0.2 بالمائة فقط.

وفي نوفمبر 2020، اجتمع مجلس وزراء دولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتم إقرار الميزانية العامة لعام 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم.