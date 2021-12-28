ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

حرصا منا على نشر ما يهم متابعينا لكرم، نقدم لكم في السطور التالية، ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالدوري الانجليزي.


ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل 
انطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، ومرت الدقائق الأولي من عمر المباراة لحين تسديد هدف من جانب نيوكاسل.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل
انتهت فعاليات الشوط الأول من عمر المباراة بنتيجة مفاجأة بتقدم نيوكاسل يونايتد بهدف مقابل لا شئ، جاء الهدف عن طريق ماكسمنيم في الدقيقة السابعة، ولم يظهر لاعبي مانشستر يونايتد بالصورة المطلوبة، ولكنهم ازدادوا هجوميا في الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف تعديل النتيجة ثم التفكير في التقدم.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الايجابي بين الفريقين، سجل مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 71 بقدم اللاعب كافاني الذي انقذ فريقه من الهزيمة.

ولعب مانشستر يونايتد 16 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2021-2022، ما بين 8 انتصارات و3 تعادلات و5 انتصارات على التوالي.

فيما خسر نيوكاسل يونايتد 10 مباريات وحقق التعادل في 7 مباريات وفوزًا وحيدًا من مجموع 18 مباراة لعبها في البريميرليج.

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل اهداف مباراة مانشستر يونايتد مباراة مانشستر يونايتد
Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الحكومة بشأن تغيير مناهج المرحلة الإعدادية فى 2022

بالتفاصيل.. مواجهات قوية منتظرة في دوري أبطال إفريقيا

دون ميسي ورنالدو.. قائمة أغلى اللاعبين في العالم 2021

عاجل.. ضبط المتهم بسحل فتاتين وسيدة في حلوان

"تمريض صحة البالغين" بجامعة حلوان ينظم المؤتمر السنوي التاسع

ضبط كمية من مخدرى الحشيش والأفيون بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة

عدم مقاطعة وزير التعليم.. رئيس "النواب" يحدد ضوابط الجلسة العامة

روما يقترب من ضم نجم آرسنال

ads