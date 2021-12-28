ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي

حرصا منا على نشر ما يهم متابعينا لكرم، نقدم لكم في السطور التالية، ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل بالدوري الانجليزي.



ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

انطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، ومرت الدقائق الأولي من عمر المباراة لحين تسديد هدف من جانب نيوكاسل.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

انتهت فعاليات الشوط الأول من عمر المباراة بنتيجة مفاجأة بتقدم نيوكاسل يونايتد بهدف مقابل لا شئ، جاء الهدف عن طريق ماكسمنيم في الدقيقة السابعة، ولم يظهر لاعبي مانشستر يونايتد بالصورة المطلوبة، ولكنهم ازدادوا هجوميا في الشوط الثاني من أجل تسجيل هدف تعديل النتيجة ثم التفكير في التقدم.

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الايجابي بين الفريقين، سجل مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 71 بقدم اللاعب كافاني الذي انقذ فريقه من الهزيمة.

ولعب مانشستر يونايتد 16 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2021-2022، ما بين 8 انتصارات و3 تعادلات و5 انتصارات على التوالي.

فيما خسر نيوكاسل يونايتد 10 مباريات وحقق التعادل في 7 مباريات وفوزًا وحيدًا من مجموع 18 مباراة لعبها في البريميرليج.