"الغرفة التجارية بدبي": "إكسبو 2020" يضيف 2% إلى نمو الناتج المحلي للإمارات

قالت "غرفة دبي" إن معرض "إكسبو 2020 دبي" يضيف نحو 2% إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويلعب دورًا رئيسيًا في التعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن تأثير المعرض يمتد عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة من البيع بالتجزئة إلى السياحة وغيرها من الخدمات، حسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأكدت أن "إكسبو 2020 دبي" سيكون مساهمًا رئيسيًا في التحول الرقمي بدبي، وسيلعب دورًا كبيرًا في تطوير مدن المستقبل في جميع أنحاء العالم.

وقالت غرفة تجارة وصناعة دبي في وقت سابق إنها تقوم بالمراجعات حول بعض القوانين والقرارات والتي من بينها تنظيم الوكالات التجارية.

وأوضحت أنها قدمت توصيات إلى الجهات الحكومية المختصة بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

وبينت أنه يتم مراجعة مشروع القانون الجديد بناءً على معطيات واقعية مبنية على آراء ومقترحات القطاع الخاص.