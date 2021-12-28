نائب لوزير التعليم: الثقة بينك وبين المواطن غائبة

أخبار مصر
طارق شوقي
طارق شوقي
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قال  مجدى سيف عضو مجلس النواب، في كلمته التي وجهها للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب الآن: "الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".


وتساءل عن البنية  التكنولوجية  لممد ارس، مضيفا:"معظم المدارس ليس بها تليفونات" مطالبا بحل مشكلة 63 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات، كما طالب الوزير أيضا بإعلان خطة كاملة لامتحانات الثانوية العامة".


وأكد عضو مجلس النواب في كلمته، أن تلاميذ الصف الرابع يعانون من تكدس المناهج بشكل كبير جدا.
يذكر أن أعضاء مجلس النواب، تطرقوا خلال كلمتهم الموجهه للوزير لمناقشة قضية مناهج الصف الرابع الابتدائي؛ والتكدس في الفصول؛ وضعف البنى التحتية في المدارس، إلى جانب عجز المعلمين في المدارس وتدني دخولهم المالية؛  ومشكلات الانترنت واستخدام التابلت؛ ومشكلة ٣٦ ألف معلم؛ و١٢٠ ألف معلم.

مجلس النواب وزير التعليم نظام التابلت الثقة

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