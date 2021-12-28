نائب لوزير التعليم: "تحمل على كتفيك أمانة هذا الوطن"

قال عاطف المغاوري عضو مجلس النواب للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، "وحشتنا ونورت مجلسنا، كل سنة وأنت طيب".



ووجه النائب تساؤلات للوزير في الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب بشأن مدى رضاه عن الحالة التعليمية بالتأكيد، مشيرا إلى أن الوزير لديه رؤي نحترمها ونقدرها ولكن الأزمة متجذرة مما يعنى عدم وجود رؤية واضحة للإصلاح، على الرغم إذا صلح التعليم صلحت كل مناحى الحياة فى الدولة المصرية ".

وتابع:" الوزير شايل على كتفه أمانة هذا الوطن ليكون قدها ليكون وإلا هيكون هناك حل تانى، ماذا فعلت الوزارة فى أزمة عجز المعلمين، وما مصير الرسالة التعليمية فى ظل العجز، فلا يوجد جودة إن لم يكن هناك تعليم".

وانتقد نواب البرلمان، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائى نصيب الأسد من الانتقادات.

وناقش النواب خلال كلمتهم مشكلة مناهج رابعة ابتدائي، وعجز المعلمين وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول.