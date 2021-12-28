الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في أكثر من شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 28 ديسمبر، مع تراجع سعر الدولار وقادت المخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر في معاملات نهاية العام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1815.39  دولار للأونصة مسجلا أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر عندما بلغ 1816 دولارا.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1816.60 دولار.

وتراجع الدولار أمام سلة عملات مقتربا من الحد الأدنى لنطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة مما دعم إقبال حاملي العملات الأخرى على شراء الذهب.

 

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