فائض الميزان التجاري لقطر يصعد 16% في نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر نوفمبر بنسبة 15.8% على أساس شهري إلى 24.5 مليار ريال وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

ودعم النمو الشهري للفائض السلعي ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 13.9% على أساس شهري وصولا إلى 34.3 مليار ريال الأعلى على الاطلاق مدفوعا بزيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

زسجلت الواردات السلعية لقطر الشهر الفائت زيادة بنسبة 9.6% على أساس شهري لتصل إلى 9.8 مليار ريال، فيما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بواردات بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال، ما يمثل نحو 19% من إجمالي الواردات السلعية لقطر.

وعلى ضوء بيانات الميزان التجاري في شهر نوفمبر الماضي، فمن المتوقع أن يتجاوز فائض الميزان التجاري لقطر بنهاية عام 2021 حاجز 210 مليار ريال مدفوعا بارتفاع قيمة الصادرات لأكثر من 312 مليار ريال، وزيادة قيمة فاتورة الواردات السلعية لأكثر من 100 مليار ريال.

 

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