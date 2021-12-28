الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته خلال شهر اليوم مدفوعا بأسهم شركات التكنولوجيا بعد أن دعمت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأسهم الأمريكية.

ومما دعم الإقبال على المخاطر كذلك صدور بيانات أظهرت ارتفاع إنتاج المصانع اليابانية في نوفمبر مع تحسن إنتاج قطاع السيارات بعد انتعاش توريدات قطع الغيار على مستوى العالم.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على ارتفاع 1.37 في المائة مسجلا 29069.16 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 25 نوفمبر، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37  في المائة إلى 2005.02 نقطة.

وبحسب "رويترز"، أغلق مؤشر ستاندارد أند بورز الأمريكي على ارتفاع قياسي محققا مكاسب لليوم الرابع على التوالي بعد أن أكد ارتفاع مبيعات التجزئة مدفوعا بالمبيعات الالكترونية قوة الاقتصاد وخفف المخاوف من أثر إلغاء رحلات طيران بسبب انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي اضر بأسهم قطاع السفر.

وقادت أسهم التكنولوجيا الارتفاعات فصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.81  في المائة ودايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 2.7  في المائة.


وقادت سوني الارتفاعات على مؤشر توبكس إذ صعد سهمها 2.3  في المائة.

 

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