أسهم أوروبا ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 5 أسابيع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أسابيع اليوم بعد أن عززتها تحقيق مكاسب قياسية في وول ستريت وذلك على الرغم من استمرار المخاوف المرتبطة بالمتحور أوميكرون مع تشديد فرنسا قيود المكافحة في حين ارتفعت الإصابات في إسبانيا وبريطانيا. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بعد ارتفاع 0.6 في المائة في الجلسة السابقة ليسجل أعلى ارتفاع في أكثر من شهر.

وظلت شهية المخاطرة قوية قرب نهاية العام حسبما ذكر محللون، على الرغم من تهديد المتحور أوميكرون بعرقلة الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو وأزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار. وتصدرت أسهم القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والشركات الصناعية المكاسب، في حين صعدت كافة القطاعات تقريبا.

وقالت شركة كلارينت السويسرية لصناعة الكيماويات المتخصصة إنها ستشتري أصولا من منافستها الألمانية باسف في أمريكا الشمالية في صفقة قيمتها 60 مليون دولار ستساعد في نمو نشاطها المستدام. وارتفع سهم باسف واحدا في المائة  في حين ارتفع سهم كلارينت 0.6 في المائة، وفقا لـ "رويترز".

كما ارتفع سهم تليكوم إيطاليا 0.6 في المائة بعدما أعلنت وزارة إيطالية أنها ستستخدم اقتراحا قدمه كونسورتيوم يشمل الشركة كخطة في عطاء الحوسبة الذي ستطلقه في الأسابيع الأولى من 2022.

 

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