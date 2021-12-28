الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في شهر

تراجع الين الياباني اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة شهر أمام الدولار الأمريكي مع انقلاب التيار على عملات الملاذ الآمن بعد صعود بورصة وول ستريت إلى مستوى قياسي الأمر الذي غطى على المخاوف من المتحور أوميكرون.

وهبطت العملة اليابانية إلى 114.935 ين مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 26 نوفمبر قبل أن تتحسن إلى 114.80 ين بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

وبحسب "رويترز" واصل الدولار الذي يعتبر أيضا من الملاذات الآمنة التأرجح فوق أدنى مستويات التداول الأخيرة مقابل سلة من العملات المناظرة له. ولم تلق العملة الأمريكية سوى دعم محدود من التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في مارس.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام 6 عملات رئيسية مقارنة بجلسة التعامل السابقة ليستقر على 96.078.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستوى قياسي يوم الاثنين بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية قوية وخففت من حدة المخاوف من أن يفسد انتشار المتحور أوميكرون الانتعاش الاقتصادي.

وظل الجنيه الاسترليني الذي يرتفع عادة مع تحسن المعنويات يتأرجح غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ شهر الذي سجله الليلة الماضية عند 1.3445 دولار. واستقر اليورو قرب أعلى مستويات نطاقه مقابل العملة الأمريكية هذا الشهر فلم يطرأ عليه تغيير عن يوم الاثنين عند 1.13255 دولار.