موانئ بورسعيد تتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة يبلغ طولها 136 مترا والغاطس 7.7 مترا لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكرت الهيئة -في بيان- أن موانئبورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وأخرى بضائع عامة واستقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة أخرى.

وأوضحت أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.