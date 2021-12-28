ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1331 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا وقطاران آخران بعد أن فرغا 50 حاوية قادمين من الإسكندرية بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و754 شاحنة.

وأوضحت الهيئة أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 113 ألفا و370 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91 ألفا و601 طن فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 296 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 762 حاوية مكافئة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34 ألفا و870 طنا فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و380 طن.