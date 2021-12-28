"الموانئ والجمارك" الإماراتية تعلن مواعيد العمل الجديدة

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالإمارات أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2022 المقبل سيتم تغيير نظام العمل الأسبوعي في مكاتبها ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها لتكون مواعيد العمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مع تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة وذلك انسجامًا مع قرار حكومة إمارة دبي الذي يتوافق مع النظام الجديد للحكومة الاتحادية.

وعممت المؤسسة قرارًا بتغيير ساعات العمل لديها على مستوى الموظفين والمتعاملين تماشيًا مع توجه إمارة دبي التي تواكب رؤية دولة الإمارات والرامية إلى تعزيز موقعها التنافسي عالميًا خاصة في قطاعات الاقتصاد والأعمال.

وستقوم المؤسسة اعتبارًا من الأول من يناير 2022 بتقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف اليوم من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 3:30 بعد الظهر عدا يوم الجمعة الذي سيكون من 7:30 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا وستعمل المؤسسة على تطبيق هذه المواعيد في مكاتبها ومراكز إسعاد المتعاملين في الدوائر والسلطات التابعة لها والمتمثلة بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص وسلطة مدينة دبي الملاحية وسلطة موانئ دبي ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية وإدارتي الأمن والاستثمار.

وأكدّت المؤسسة استمرار العمل في مركز الاتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي استفسارات وملاحظات متعاملي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والوحدات التنظيمية التابعة لها والمجتمع بشكل عام، بما يضمن تواجدها لخدمتهم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم.