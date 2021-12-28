مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من مليار درهم وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 255 مبايعة بقيمة 581.74 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 128.42 مليون درهم و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 453.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 385.05 مليون درهم منها 19 رهنا لأراض بقيمة 308.71 مليون درهم و37 رهنا لفلل وشقق بقيمة 76.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الاولى بقيمة 109 ملايين درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 109 ملايين درهم.

اما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 53.82 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 37 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 4 ملايين درهم.