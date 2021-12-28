عوائد سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ مارس 2020



ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها في عامين تقريبا عقب طلب فاتر في مزاد للبيع أمس الاثنين.

وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي سريعة التأثر بتغيرات أسعار الفائدة، أعلى مستوى منذ مارس آذار 2020 وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من زيادة الفائدة بينما يتعافى الاقتصاد الأميركي من موجة إغلاقات وقفزات في التضخم مرتبطة بكوفيد-19.

وفي مزاد بيعت فيه سندات لأجل عامين بقيمة 56 مليار دولار أمس الاثنين، جرى تسعير العائد عند 0.769 بالمئة، بزيادة نحو نصف نقطة أساس عن مستواه قبل المزاد.

وسجل في أحدث التداولات اليوم الثلاثاء 0.7441 بالمئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.758 بالمئة.