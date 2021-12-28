وزيرة اقتصاد النمسا: إكسبو 2020 دبي منصة كبيرة لمشاريع إبداعية

أكدت مارجريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد النمساوية أهمية إكسبو 2020 دبي، في عرض وترويج التكنولوجيا الحديثة والمنتجات النمساوية، ويعد مسرحا عالميا لشركات النمسا أمام جمهور من الملايين الذين يأتون من جميع أنحاء العالم، وقالت "جناح النمسا يقدم البلاد كموقع جذاب للابتكار في قلب أوروبا".

وسلطت وزيرة الاقتصاد النمساوية الضوء على أهمية موقع دولة الإمارات، وقالت.. " الإمارات تمثل مركزا محوريا بين العالم العربي وآسيا وإفريقيا".. لافتة إلى وجود 150 شركة نمساوية لها فروع أو مكاتب فرعية في الإمارات، وعدة مئات أخرى من الشركات تعمل من خلال وكلاء أو مستوردين.

وأعربت مارجريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد النمساوية في تصريحات صحفية في فيينا اليوم بمناسبة انتهاء العام الحالي.. عن ارتياحها لزيارتها الأخيرة إلى إكسبو 2020 دبي، وتنظيم مؤتمر "أوستريا كونكت الخليج"..

وقالت " الرحلة كانت مهمة بالنسبة للنمسا لأنها دولة تصدير، والمعرض يوفر منصة كبيرة لمشاريع إبداعية من النمسا".

وأوضحت الوزيرة شرامبوك أن الشركات النمساوية نجحت في إبرام بعض الصفقات خلال إكسبو دبي، وأكدت أهمية استمرار استخدام المسرح الدولي لصالح الشركات النمساوية، لافتة إلى أهمية صناعة التصدير للنمسا.

من جانبه قال نائب رئيس غرفة التجارة الاتحادية النمساوية، الدكتور ريخارد شينتز، إن النمسا تعد واحدة من أكبر المستثمرين في دولة الإمارات حيث بلغت قيمتها 7.6 مليار يورو في عام 2020 لافتا إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في النمسا بنسبة 22.4% إلى 4.5 مليار يورو في نفس العام.