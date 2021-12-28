الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها في 5 أسابيع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مرتفعة، متفائلة بمكاسب قوية في بورصة وول ستريت رغم استمرار مخاوف أوميكرون وسط تشديد القيود في فرنسا وزيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 في إسبانيا وبريطانيا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.6% عند أعلى مستوى في 5 أسابيع.

وبحسب محللين فإن شهية المستثمرين للمخاطرة ما زالت قوية مع اقتراب نهاية العام على الرغم من التهديد الذي يشكله متحور فيروس كورونا الجديد على تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من نمو متباطئ واختناقات في سلاسل التوريدات وقفزات في الأسعار.

ويتجه ستوكس 600 لتسجيل أفضل شهر منذ مارس آذار هذا العام مع صعوده 5.5% حتى الآن في ديسمبر كانون الأول.

ويتجه أيضا نحو إنهاء العام على مكاسب بنحو 22.4 بالمئة بعد هبوطه أربعة بالمئة في 2020.

وأغلقت المؤشرات القياسية في معظم أسواق الأسهم في أوروبا على مكاسب وفي مقدمتها المؤشر إيبيكس الإسباني والمؤشر داكس الألماني.

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