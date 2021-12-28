موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي
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منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموافقة لرحيل محمود عبدالمنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ووافق موسيماني على رحيل كهربا في يناير بسبب أزمات اللاعب المتكررة بالإضافة إلى عدم قناعاته بقدرات الأخير منذ أن تولى المدرب الجنوب أفريقي القيادة الفنية للقلعة الحمراء.


وكان موسيماني قد أبدى غضبه الشديد بسبب تصريحات كهربا لبعض الصحفيين عقب مباراة الأهلي مع البنك الأهلي الماضية في ثاني جولات الدوري العام المصري.

 

وتعادل الأهلي مع فيوتشر بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري العام المصري.
 

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