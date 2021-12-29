إلهام شاهين تكشف أكثر المواقف التي استفزتها في 2021

الفجر الفني
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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أجابت  الفنانة إلهام شاهين على سؤال  الاعلامية  لميس الحديدي ، عن  أثار التنمر  على  السوشيال ميديا  والاستخدام الخاطيء حيث قالت الأخيرة: “مبحبش أشوف الغلط وأسكت وفيه ناس بتريح دماغها ولا أقبل السوشيال ميديا وأي حد عنده عقد نفسيه يقعد ورا جهاز ويشتم الناس”.


وعن أكثر المواقف المستفزة التي واجهتها في 2021  قالت في لقاء خلال  برنامج “ كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON: تفاهة السوشيال ميديا هي أكثر شيء استفزني في 2021”

 

وأشارت إلى أن السخرية من إعلانها التبرع بالأعضاء أكتر ردود ضايقتني، مضيفة: “دي ناس تافهة.. بيهاجموني لية! ده هجوم لمجرد الهجوم.. ولو بتكرهوني سيبوني أدخل النار”.

 


 

إلهام شاهين كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي منوعات
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