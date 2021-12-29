مدحت العدل عن اعتزال أدهم نابلسي: مطرب محدش يعرفه ولا ليه غنوة مشهورة

علق السيناريست مدحت العدل، على اعتزال المطرب الأردني أدهم النابلسي، الغناء قائلا: "مطرب محدش يعرفه ولا ليه غنوة.. وكل الفضائيات استضافته وبقى مشهور لما اعتزل، وده مش تامر حسني يعني عشان يعتزل.. هو مين أصلًا؟".

وانتقد في نحو آخر خلال لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON الاعمال الدرامية الحديثة وطريقة كتابتها قائلًا: “فيه سلق واستسهال في كتابة الأعمال الدرامية وحتى مشاعر الحب مش بنعرف نعملها.

وأضاف: “حصل تجريف للمهارة والعقل المصري في كل المجالات.. والمجتمع لا يحترم العلم ويحترم اللي بيعالج بالأعشاب”.