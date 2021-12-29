إلهام شاهين عن أمنيتها في 2022: أتمنى تفعيل قانون نقل التبرع بالأعضاء

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الجدل الذي أثير في عام 2021 حول مبادرتها بالتبرع بالاعضاء ومسرحية “ المومس الفاضلة” قائلة: “مش بقصد خالص في كل مرة بتكلم فيها كله بحسن نية ومافيش في دماغي أنو هيعمل جدل زي ماقلت أني هعيد عمل مسرحي ومافيش في دماغي بنسبة 1 في المليون أي حاجة في دماغي أني أعمل الجدل ده كله”.

وتابعت في لقاءها خلال برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON: ”برضه لما قلت أني لما أموت عاوزة أتبرع بأعضائي لو فيها حاجة سليمة حد عاوز قلب أو قرنية عين أو فص كبد ومش بفرض على حد”.



وتمنت أن يتم تفعيل قانون التبرع بالاعضاء في عام 2022 بشكل حقيقي قائلة: “محتاج يتفعل بشكل حقيقي وهو موجود بالفعل”.