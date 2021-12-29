مدحت العدل يدافع عن إلهام شاهين ضد الهجوم عليها بسبب إعلانها التبرع بأعضائها

الفجر الفني
مدحت العدل
مدحت العدل
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عبر السيناريست مدحت العدل عن استياءها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له الفنانة إلهام شاهين في ٢٠٢١ بسبب رغبتها في التبرع بأعضاءها بعد الوفاة قائلًا: "حصل غسيل مخ للعقل المصري سواء ليبرالي أو غيره، في السنين الماضية ومعدناش نقبل الاختلاف! 

 

وأضاف في لقائه في برنامج كلمة أخيرة على قناة "أون" تقديم لميس الحديدي: "إلهام شاهين قالت رأيها في موضوع التبرع بالأعضاء والناس هاجموها واعتبروا إنهم هم فقط المؤمنين اللي واخدين توكيل من ربنا!"


وعقبت الحديدي قائلة: “لا نعيش في نفس المجتمع الذي كان في الخمسينات والستينات”.. ليرد العدل  قائلًا: "المجتمع تقهقر وحصل له تسطيح لكل المعاني المهمة والسوشيال ميديا ترك مساحة لكل من يريد أن يتكلم وعاوز يعمل تريند.

 

 

مدحت العدل إلهام شاهين كلمة أخيرة
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