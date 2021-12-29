مدحت العدل يدافع عن إلهام شاهين ضد الهجوم عليها بسبب إعلانها التبرع بأعضائها

عبر السيناريست مدحت العدل عن استياءها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له الفنانة إلهام شاهين في ٢٠٢١ بسبب رغبتها في التبرع بأعضاءها بعد الوفاة قائلًا: "حصل غسيل مخ للعقل المصري سواء ليبرالي أو غيره، في السنين الماضية ومعدناش نقبل الاختلاف!

وأضاف في لقائه في برنامج كلمة أخيرة على قناة "أون" تقديم لميس الحديدي: "إلهام شاهين قالت رأيها في موضوع التبرع بالأعضاء والناس هاجموها واعتبروا إنهم هم فقط المؤمنين اللي واخدين توكيل من ربنا!"



وعقبت الحديدي قائلة: “لا نعيش في نفس المجتمع الذي كان في الخمسينات والستينات”.. ليرد العدل قائلًا: "المجتمع تقهقر وحصل له تسطيح لكل المعاني المهمة والسوشيال ميديا ترك مساحة لكل من يريد أن يتكلم وعاوز يعمل تريند.