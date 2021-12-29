"يمكن هموت قريب".. إلهام شاهين تفاجئ الجمهور في ردها عن سبب تكريمها في 2021

فاجأت الفنانة إلهام شاهين، الاعلامية لميس الحديدي برد غير متوقع في إجابتها على سؤال “تفتكري السنة دي اتكرمتي كتير ليه؟” لتجيب شاهين مازحة: "مش عارفة يمكن هموت قريب ".



وذكرت الحديدي, أن مقصدها من السؤال أن التكريم هذا العام ليس عن عمل فقط واحد بل على مجمل المسيرة الفنية التي تجاوزت 101 فيلمًا لتجيب شاهين في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة “ON” قائلة: “ فعلًا التكريمات كانت عن مجمل المسيرة الطويلة وده أسعدني”.



وأوضحت أن التكريم الاقرب لقلبها هو تكريم المسرح القومي قائلة: "تكريم مهرجان المسرح القومي لأنه كان مفاجأة ومكنتش فاكرة أنا عملت كم مسرحية والناس كانت ناسية قصة "المسرح" وبيقولوا إحنا عارفين أن شاهين نجمة مسرح وتلفزيون لكن تكريمي كان مفاجأة بعد ما عملوا كتاب "المتمردة " عني وفوجئت أني عملت 26 مسرحية !".



واصلت: "إنبسطت جدًا مكنتش حسباهم بعض الاعمال المسرحيات عرضت لفترات طويلة مثل بهلول في إسنطبول لكن فوجئت أني عملت مسرحيات تلفزيون مهمة جدًا لكن لا تعرض كثيرًا مثل مسرحية "المتحذلقات " مع محمد صبحي وإخراج جلال الشرقاوي والمصيدة وغيرها وهي أعمال مهمة ولا يمكن أن تعبر مرور الكرام وعدد 26 مسرحية كبير أوي وكنت سعيدة بالتكريم وأني افتكرت حاجات حاجات كانت واقعة مني ".