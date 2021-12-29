مدحت العدل عن 2021: مصر ضربت المثل في التطور.. وبقت في حتة تانية مكناش نتوقعها

أكد الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل أن عام 2021 كان مميزا له على الصعيد الشخصي خاصة أن ابنته على وشك الزواج قائلًا: "بنتي هتتجوز قريب كمان وبنتي الكبيرة بتعمل دكتوراه في إنجلترا".



وتابع في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: "على المستوى الشخصي عملت إنجازات فارقة مثل ديوان الشعر الذي أخرجته في باكورة أشهر العام" فوضى المشاعر " بالاضافة إلى "كوكو شانيل" وهي أول عودة لشريهان بعد عشرين عامًا وكذلك المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" مع وزيرة الهجرة بالاشتراك مع الفنانة كارول سماحة.. وعملنا مسلسلات كتير على مستوى العدل جروب"

وأكد أن مصر أيضًا حققت إنجازات كبيرة في كل عام وبالاخص عام 2021 قائلًا: "مصر بتضرب مثل كل يوم في التقدم والتطور حتى أصبحت مثار الاهتمام والاعجاب من كل الدول حولنا".



وأكمل: “ أنا شايف مصر السنة دي بقت في حتة تانية خالص مكنش حد يتوقعها”.