إلهام شاهين للفنانين الرافضين للقبلات: “لو مش محترمين تاريخ شادية وسعاد حسني أبعدوا عن الوسط”

الفجر الفني
بوابة الفجر
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انتقدت النجمة إلهام شاهين، الفنانين  الذين يرفضون الاحضان والقبلات في السينما المصرية قائلة: “لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط”.


وتابعت في  لقاء  خلال  برنامج “ كلمة أخيرة” لذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON': ”مافيش حاجة إسمها سينما نظيفة ده جهل.. والي بيقول كده  يروح يدرس ويفهك واللي مش عايز ده ميشتغلش".

 


وعلق الكاتب والسيناريست مدحت العدل قائلًا: "المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية".


و تعليقا على اعتزال الفنانين من بينهم حلا شيحة قالت شاهين: "اللي عايز يعتزل يختفي وميشتغلش وميعملش داعية إسلامي".

 

 

إلهام شاهين حلا شيحه اعتزال
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