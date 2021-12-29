إلهام شاهين للفنانين الرافضين للقبلات: “لو مش محترمين تاريخ شادية وسعاد حسني أبعدوا عن الوسط”
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انتقدت النجمة إلهام شاهين، الفنانين الذين يرفضون الاحضان والقبلات في السينما المصرية قائلة: “لو مش محترمين تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط”.
وتابعت في لقاء خلال برنامج “ كلمة أخيرة” لذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON': ”مافيش حاجة إسمها سينما نظيفة ده جهل.. والي بيقول كده يروح يدرس ويفهك واللي مش عايز ده ميشتغلش".
وعلق الكاتب والسيناريست مدحت العدل قائلًا: "المجتمع أصبح أكثر سطحية ولبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية".
و تعليقا على اعتزال الفنانين من بينهم حلا شيحة قالت شاهين: "اللي عايز يعتزل يختفي وميشتغلش وميعملش داعية إسلامي".