"وزارة الزراعة": لدينا أصناف جديدة عالية الإنتاجية وأخرى مقاومة للأمراض

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تشهد نهضة زراعية في السنوات الأخيرة، وخاصة في صعيد مصر، في ظل التوسع الأفقى في عدد من المحافظات، مثل المنيا، والوادي الجديد والفيوم وشرق العوينات، بمساحات زراعية جديدة تصل لأكثر من 350 ألف فدان.



واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وواصل: "نستهدف أصناف عالية الإنتاجية، من القمح أو الذرة أو الأرز، وهناك حقول للتمييز بين الأصناف القديمة والجديدة، بالإضافة لأصناف جديدة مقاومة للأمراض، بجانب مشروع البتلو، إلى وصلت تكلفة المخصص له حتى الآن 1.8 مليار جنيه".