رئيس الغزل والنسيج: المحالج الجديدة تنقى الشوائب بنسية 90%"

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يتم تدريب العاملين بشركات الغزل والنسيج، سواء القيادات، أو العاملين، حيث يتم تقديم اختبارات وتقييم للقيادات، ومراكز تدريب للعمالة الفنية في شركة غزل المحلة وصل عددهم لـ 180 فني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه تم تدريب العمال على الماكينات التي تم التعاقد عليها.

وواصل قائلًا:":" نسعى لإعادة القطن المصري لسمعته التي كان عليها، والمحالج الجديدة تنقى الشوائب بنسية 90%".