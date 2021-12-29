رئيس "الغزل والنسيج": تشغيل 7 محالج جديدة للقطن بتكلفة استثمارية 21 مليار جنيه

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة بصدد الانتهاء من 7 محالج جديدة الفترة المقبلة، باستثمارات تصل لـ 21 مليار جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه تم الانتهاء من تطوير أول محلج من محالج القطن، وهناك 3 محالج جديدة وهي الزقازيق وكفر الشيخ وكفر الدوار، ومن المقرر تشغيلها خلال شهرين من الآن.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تطوير 3 محالج أخري خلال العام القادم، ليصل إجمالي ما يتم تطويره في قطاع المحالج إلى 7 محالج تم توزيعها جغرافيا من حيث تمركز مناطق زراعة القطن.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج،:" نسعى لإعادة القطن المصري لسمعته التي كان عليها، والمحالج الجديدة تنقى الشوائب بنسية 90%"