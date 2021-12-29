شيري عادل تدخل "الراوية" بشخصية فريدة

تعاقدت الفنانة شيري عادل، على بطولة مسلسل "الرواية"، الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تتورط فيها أطراف كثيرة وتحدث جريمة القتل أثناء افتتاح العرض المسرحي في إطار درامي مشوق.

وتجسد الفنانة شيري عادل، شخصية فريدة التي تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، انتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت "و "برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى،إخراج أمير شوقي.