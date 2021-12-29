هاني شاكر يفجر مفاجأة للجمهور: "عنبة نجح بإختبارات النقابة"





رد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية،ى على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، بسبب الفيديو المتداول لمغني المهرجانات مصطفى عنبة وهو يقدم مقطع من أغنيته "العو حضر" من حفل الفنان محمد منير رغم قرار إيقافه.

وأكد هاني شاكر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لامتحان نقابة المهن الموسيقيية ونجح في الامتحان لذلك لا يوجد أي مشكلة في ظهورة بحفل المطرب محمد منير.

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر في نهاية شهر يونيو الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا ومصطفى عنبة.