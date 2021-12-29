اتفاقيات عالمية وإفريقية جديدة لدعم صناعة السينما في مصر

تم توقيع اتفاقية شراكة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومسار "السينماتك" الداعم لإدخال التكنولوجيا في صناعة السينما في ظل اهتمام عالمي واسع بالابتكارات والصناعات الإبداعية المتنوعة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وصرح المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيمناي إفريقيا المالكة لحقوق الملكية الفكرية لهذا المسار أن الاتفاقية تستهدف تأسيس حاضنة أعمال تحمل عنوان "تنمية وتطوير" لدعم 30 شركة مصرية ناشئة في مجال الصناعات الإبداعية والسينماتك يتم خلالها مساعدة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع على تطوير أفكارهم ومهاراتهم عن طريق ورش ودورات تدريبية متنوعة تهدف إلى تأهيلهم لسوق العمل والتعامل مع المشاكل المختلفة التي تواجههم.



وقال توما، إن الاتفاقية تأتي بتمويل من برنامج الشراكة الدنمركية العربية والبنك الإفريقي للتنمية،وأكاديمية البحث العلمي في إطار التنسيق التعاون الوثيق مع جهات وزارية وحكومية ومصرفية وبحثية.



وأضاف أن جيمناي تتطلع إلى إعطاء السوق المصري دفعة قوية لاستعادة واجهة الفن في إفريقيا وهي تتبني مشروع عودة السينما المصرية للصدارة و ذلك يتطلب نقلة نوعية على مستوى الكم والكيف وتعدد مصادر الشراكات واستغلال أمثل لشبكة العلاقات الممتدة عبر العالم . يذكر أن توما قد مثل مصر في القمة الدولية "مرسيليا مركز الابتكارات الناشئة بين أوربا وإفريقيا" والتي انتهت فعالياتها الأسبوع الماضي ،وأقيمت تحت رعاية الرئيس الفرنسي "ماكرون" بهدف جذب المستثمرين والشركات الناشئة الإفريقية والنظم البيئية الرقمية الناشئة لتعزيز صورتهم الدولية وتطوير علاقاتهم التجارية وتسريع تأثيرهم على نطاق عالمي في حضور أكثر من ألفي مشارك ومائتي متحدث يمثلون اثنان وسبعون دولة.



وأنهى مشاركته في الاجتماعات المرافقة للقمة التي تنظم سنويا وتعد الأكبر لقادة التكنولوجيا الإفريقية والأوروبية بتوقيع اتفاقية شراكة مع "مونازيما ايمرجنج فاللي" المنظمة للقمة لتمثيلهم كذراع في السوق المصري والشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الصناعات الإبداعية، وانجاز مشروعات مشتركة تحت مظلة "السينماتك.