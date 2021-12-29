تأجيل حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بليلة رأس السنة

صرح حسام خليل ميوزك هاوس الشركه المنظمة لحفل الفنان هانى شاكر بأن بناءًا على تعليمات الدوله بعدم اقامه اى حفلات بالاماكن المغلقه فقررت الشركه المنظمة تأجيل حفل الفنان الكبير هانى شاكر.

وتقدم حسام خليل بالاعتذار للفنان هاني شاكر لعدم اقامه الحفل.

وكان صرح هاني شاكر بأن جميع حفلات الاحتفال برأس السنة الميلادية،تم إلغائها.

وأكد: "تم إلغاء كافة الحفلات داخل القاعات المغلقة، والسماح بإقامة الحفلات الفنية في الأماكن المفتوحة فقط".

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض مشروع منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، بدون أسباب معلومة، وكانت الضبطية القضائية تساعد في مواجهة حدود اللياقة والآداب العامة.