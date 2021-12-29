تأجيل حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر بليلة رأس السنة

الفجر الفني
بوابة الفجر
Advertisements

 

صرح حسام خليل ميوزك هاوس الشركه المنظمة لحفل الفنان هانى شاكر بأن بناءًا على تعليمات الدوله بعدم اقامه اى حفلات بالاماكن المغلقه فقررت الشركه المنظمة تأجيل حفل الفنان الكبير هانى شاكر.

 

وتقدم حسام خليل بالاعتذار للفنان هاني شاكر لعدم اقامه الحفل.

 

وكان صرح هاني شاكر بأن جميع حفلات الاحتفال برأس السنة الميلادية،تم إلغائها.

وأكد: "تم إلغاء كافة الحفلات داخل القاعات المغلقة، والسماح بإقامة الحفلات الفنية في الأماكن المفتوحة فقط".

 

وأشار إلى أن مجلس النواب رفض مشروع منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، بدون أسباب معلومة، وكانت الضبطية القضائية تساعد في مواجهة حدود اللياقة والآداب العامة.

 

 

 

 

 

هاني شاكر
هاني شاكر
مزيكا هانى شاكر حفل
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. زلزال يشعر به سكان بعض المناطق في القاهرة الكبرى

"أمطار غزيرة تصل إلى السيول".. "الأرصاد" تحذر من التقلبات الجوية

تأجيل عرض هيو جاكمان المسرحي بعد إعلانه اصابته بكورونا

بعد تجاهل موسمياني.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل

لهذا السبب.. وفاء عامر تعتذر عن المشاركة في "فاتن أمل حربي"

هالاند يحسم الجدل ويكشف وجهته المقبلة

أحد نجوم هاري بوتر ينضم لمهاجمي مؤلفة السلسلة "جي كي رولينج"

بعد قليل.. الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

ads