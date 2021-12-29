هاني شاكر يكشف حقيقة ترشحه في انتخابات نادي الزمالك (فيديو)

نفى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية صحة ما تردد عن التقدم بأوراقه للترشح على منصب أمين الصندوق بنادي الزمالك، موضحًا: "هذا الخبر غير صحيح، ويكفي عليا نقابة المهن الموسيقية".

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إنه من الصعب عليَّ العمل في نادي الزمالك ونقابة المهن الموسيقية، ويكفي علينا تطهير سوق الغناء".

وطالب بعودة الحصص الموسيقية في المدارس لحماية الأطفال من السوشيال ميديا، موضحًا: "أتمنى عمل مسابقة فنية لاكتشاف المواهب الفنية في المحافظات، وأوجه رسالة للإعلام المصري يكفي إلقاء الضوء على الأصوات الضعيفة والأغاني الفاشلة".

وعن حفلات الاحتفال برأس السنة الميلادية، أكد: "تم إلغاء كافة الحفلات داخل القاعات المغلقة، والسماح بإقامة الحفلات الفنية في الأماكن المفتوحة فقط"، مضيفًا: "مجلس النواب رفض مشروع منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، دون أسباب معلومة، وكانت الضبطية القضائية تساعد في مواجهة حدود اللياقة والآداب العامة".