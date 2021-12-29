انتهت منافسات الجولة الـ20 لبطولة “البريميرليج”، أمس الثلاثاء، وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة ال20.

يواجد مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن ليفربول.

وتلقى فريق ليفربول هزيمة صعبة من مضيفه بهدف دون رد، وتعادل توتنهام هوتسبير مع ساوثامبتون بنتيجة 1-1.

وحقق وست هام يونايتد الفوز خارج ملعبه على واتفور برباعية مقابل هدف، فيما فاز كريستال بالاس على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة.

ليفربول يأتي في المركز الثاني

وبهذه النتيجة، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 47 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب الوصافة برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز الرابع والخامس

ويأتي آرسنال في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد جمع 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز السادس والسابع

ويأتي توتنهام في المركز السادس بـ30 نقطة، ومانشستر يونايتد سابعًا برصيد 28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة ال20