أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-12-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، بعد أن شهدت ارتفاع خلال تعاملات أمس إلا إنه ا تخلت عن المكاسب بنهاية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 530 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 908 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6410 جنيهات.

أسعار الذهب عالميًا:

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها في أواخر التعاملات اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1810.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1810 بتوقيت غرينتش، منخفضا 0.03% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1820 دولارا.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.11% إلى 1810.70 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأميركي 0.126 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.13 في المئة إلى 23.07 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 977.25 دولار.

وصعد البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1996.10 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 2019 دولارا في وقت سابق من الجلسة.