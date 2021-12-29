أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. زلزال يشعر به سكان بعض المناطق في القاهرة الكبرى

الزراعة: الصعيد على رأس أولويات الدولة في خطتها للتنمية (فيديو)

"أمطار غزيرة تصل إلى السيول".. "الأرصاد" تحذر من التقلبات الجوية

إصابات كورونا تتجاوز الـ34 مليون حالة في الهند

"معلومات الوزراء": مصر تتقدم في مؤشر تحقيق التغطية الصحية الشاملة

"القوى العاملة" تعلن آخر موعد للتقدم للعمل بـ 16 مهنة في ليبيا

"اعتبرني ابنك".. حمو بيكا يطلب السماح من هاني شاكر

تعرف على مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ads